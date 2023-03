Bei Grand City Properties kam dagegen der Verzicht auf eine Dividende nicht gut bei den Anlegern an. Die Aktien rutschten als Schlusslicht im Nebenwerte-Index SDax um 6,8 Prozent auf ein Tief seit Februar 2014. Noch etwas deutlicher um 10,2 Prozent fielen in diesem Sog die Anteile von Mutterkonzern Aroundtown im MDax. Am Dax-Ende ging es für Vonovia um 4,4 Prozent bergab. Europas grösster Wohnungsvermieter kürzte am Abend nach Börsenschluss die Dividende und legt seine Zahlen am Freitag vor. TAG Immobilien verloren zudem nach einem vorsichtigen Ausblick 4,5 Prozent.