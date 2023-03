Am späteren Abend überprüft die Deutsche Börse turnusgemäss die Zusammensetzung der Dax-Indizes. Nach dem Aufstieg der Commerzbank Ende Februar in den Dax dürfte im März auch Rheinmetall in die erste Börsenliga aufsteigen. Der Rüstungskonzern könnte Index-Experten zufolge den Dialysespezialisten FMC aus dem Leitindex verdrängen. Rheinmetall ging 0,9 Prozent höher aus dem Handel, FMC zog um 2,7 Prozent an.