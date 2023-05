Im Fokus am deutschen Markt stand erneut die angepeilte Übernahme von Software AG . Hier könnte es zu einem Bieterkampf kommen. Der Finanzinvestor Bain Capital hat inzwischen einen Anteil von mehr als zehn Prozent aufgebaut. In der Vorwoche hatte der US-Investor Silver Lake mitgeteilt, Software AG zum Preis von 30 Euro je Aktie in bar übernehmen zu wollen. Am Dienstag legte der Kurs des Unternehmens um fast acht Prozent auf 33,30 Euro zu. Die Anleger setzten also bereits auf einen höheren Kaufpreis.