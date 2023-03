Spitzenwert im Dax waren die Anteile des Immobilienkonzerns Vonovia mit plus 3,8 Prozent. Die Zinsängste der Anleger rücken neuerdings wieder etwas in den Hintergrund, was an zuletzt gesunkenen Renditen im US-Anleihehandel erkennbar ist. Der Immobilienbranche, die als besonders zinsempfindlich gilt, beschert dies generell recht deutliche Erholungsgewinne.