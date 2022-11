Laut dem Marktbeobachter Timo Emden ist es ganz klar die Erwartung, dass die US-Notenbank zum vierten Mal in Folge die Zinsen um 0,75 Prozentpunkte erhöht. Da dies als ausgemacht gelte, dürften am Abend vor allem Aussagen zum Ausblick entscheidend werden. Der Experte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners mahnte: "Viele am Markt hoffen und erwarten, dass die Fed ihr Tempo ab der nächsten Zinssitzung im Dezember drosselt. Sollten diese Hoffnungen enttäuscht werden, könnte es zu neuen Turbulenzen an den Börsen kommen."