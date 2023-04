Der deutsche Aktienmarkt hat sich auch am Dienstag trotz weiter steigender Ölpreise und schwächelnder US-Konjunkturdaten stabil gezeigt. Der Dax erklomm gegen Mittag mit knapp 15 737 Punkten den höchsten Stand seit rund 14 Monaten und damit auch ein Jahreshoch. Am Nachmittag bröckelte der Leitindex im Zuge fallender Kurse an der Wall Street aber wieder ab. Letztlich blieb für den Dax ein Plus von 0,14 Prozent auf 15 603,47 Punkten übrig, womit für 2023 bislang ein Gewinn von rund zwölf Prozent zu Buche steht. Für den MDax der mittelgrossen Börsenwerte ging es am Dienstag um 0,09 Prozent auf 27 420,99 Zähler nach unten.

04.04.2023 18:06