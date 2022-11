"Die Anleger lavieren auch am zweiten Handelstag der Woche zwischen den möglichen Ergebnissen der Zwischenwahlen in den USA, den steigenden Zinsen und den anstehenden Inflationsdaten am Donnerstag hin und her", beschrieb Marktanalyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets die Börsenstimmung. "Grundsätzlich hofft man am Markt, dass die US-Wahl nicht zu einem 'Buy the Rumors, Sell the News'-Effekt führt und sich die Kursgewinne der vergangenen Handelstage wieder in Luft auflösen, sobald die Ergebnisse feststehen."