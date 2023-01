Unter den Einzelwerten knüpften die Aktien von Rheinmetall dank eines Grossauftrags an das starke Vorjahr an: Mit plus 5,9 Prozent sicherten sich die Papiere des Rüstungskonzerns und Autozulieferers den zweiten Platz im MDax. Im vergangenen Jahr hatte das Rüstungsgeschäft im Fokus gestanden, das von höheren Verteidigungsausgaben im Zuge des Ukraine-Krieges profitierte. Nun erhielt der Konzern von einem deutschen Auto-Premiumhersteller einen über eine Viertelmilliarde Euro schweren Auftrag für Schaltschutz-Teile in Elektroautos.