Der Dax hat am Donnerstag in einem impulsarmen Umfeld etwas zugelegt. Die runde Marke von 16 000 Punkten auf Schlusskurs-Basis zu überwinden, gelang ihm aber nicht. Seit einigen Tagen läuft sich der deutsche Leitindex nun schon an der Marke fest. An Fronleichnam ging er mit plus 0,18 Prozent auf 15 989,96 Punkte über die Ziellinie. Der MDax der mittelgrossen Unternehmen schloss 0,15 Prozent höher auf 27 182,35 Zähler.

08.06.2023 18:03