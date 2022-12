Zwar hob die Europäische Notenbank (EZB) ihre Leitzinsen erwartungsgemäss um 0,5 Prozentpunkte an, allerdings wurden angesichts der Inflation weitere Zinsanhebungen in einem gleichbleibenden Tempo in Aussicht gestellt. Die Inflationsprojektionen wurden angehoben und liegen selbst 2025 mit 2,3 Prozent noch über dem Zielwert. Gleichzeitig wurde die Prognose für das Wachstum im Euroraum gesenkt. Von März an sollen nun ausserdem die Anleihebestände schrittweise zurückgefahren werden.