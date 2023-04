Hensoldt erreichten im MDax bei 36,70 Euro ein Rekordhoch. Händler verwiesen auf eine prominente Darstellung der Aktie in der ARD-Sendung "Wirtschaft vor acht" am Vorabend. Die Aussicht auf die Teilhabe an Rüstungsprojekten im Zuge steigender Verteidigungsausgaben treiben Aktien wie Hensoldt und Rheinmetall schon länger an. Auslöser ist der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine.