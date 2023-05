Vor den Leitzinsentscheidungen in den USA am Mittwochabend und im Euroraum am Donnerstag hat sich die Stimmung am deutschen Aktienmarkt wieder etwas aufgehellt. Der Dax legte um 0,56 Prozent auf 15 815,06 Punkte zu. An den wichtigsten Börsen Europas wurden ebenfalls überwiegend Gewinne verzeichnet. Der MDax der mittelgrossen Börsentitel sank dagegen um 0,08 Prozent auf 27 434,78 Zähler.

03.05.2023 17:57