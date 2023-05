Eine Einigung rücke näher, kommentierte Analyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets. "Aber noch ist in Washington nichts in trockenen Tüchern und ein langes Wochenende steht vor der Tür", warnte er vor zu viel Euphorie. Während am Pfingstmontag am deutschen Aktienmarkt gehandelt wird, starten unter anderem New York und London erst am Dienstag in die neue Börsenwoche. Nach Prognosen des Finanzministeriums in Washington droht der US-Regierung ein Zahlungsausfall ab Anfang Juni, wenn in der Schuldenfrage keine Einigung erzielt und die Schuldenobergrenze nicht erhöht wird.