Der deutsche Leitindex beendete den Handel mit minus 1,39 Prozent auf 15 307,98 Punkte, womit er die schwankungsreiche Woche mit einem Abschlag von gut einem Prozent beendete. Der MDax sank um 2,21 Prozent auf 28 394,76 Punkte und auch die wichtigsten Börsen Europas gaben nach. Der EuroStoxx 50 büsste 1,23 Prozent auf 4197,94 Zähler ein. In Paris und London schlossen die wichtigsten Indizes ebenfalls tiefer. In den USA schafft es zwar der Dow Jones Industrial leicht ins Plus, S&P 500 und die Nasdaq-Indizes gaben dagegen nach.