Der deutsche Aktienmarkt hat sich nach einem ruhigen Handel mit Aufschlägen ins lange Osterwochenende verabschiedet. Der Dax schloss 0,50 Prozent höher bei 15 597,89 Punkten. Daraus resultiert ein Wochengewinn von rund 0,2 Prozent. Dennoch dürfte in Erinnerung bleiben, dass der deutsche Leitindex in dieser Woche mit 15 736 Punkten den höchsten Stand seit Januar 2022 erreicht hat. Für den MDax der mittelgrossen Börsenwerte ging es am Gründonnerstag um 0,84 Prozent auf 27 198,33 Zähler hoch.

06.04.2023 18:07