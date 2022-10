Die Aktien des Modehändlers Global Fashion Group (GFG) knüpften dagegen mit einem Kurssprung von knapp einem Fünftel an ihren positiven Vortagestrend an. Börsianer werteten den Verkauf des Lamoda-Geschäfts mit Aktivitäten in Russland, Kasachstan und Belarus an den Einzelhändler-Investor Iakov Panchenko positiv. Damit habe der Markt endlich Klarheit, was mit dem Geschäft angesichts der Unsicherheiten rund um den Krieg Russlands gegen die Ukraine passiere, hiess es von der Baader Bank.