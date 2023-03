Derweil will die Beteiligungsgesellschaft Swoctem ihren Anteil an Klöckner & Co auf über 30 Prozent ausbauen. Zuletzt hielt Swoctem 25,25 Prozent am Stahlhändler. Den übrigen Anteilseignern werden 9,75 Euro je Aktie in bar geboten, eine Mehrheitsbeteiligung sei aber nicht geplant. Die Klöckner-Aktie ging 4,1 Prozent höher bei 9,90 Euro aus dem Handel.