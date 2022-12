Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben den Zinskater der turbulenten Vorwoche etwas verdaut. Auch dank eines besser als erwartet ausgefallenen Ifo-Geschäftsklimas konnte der Dax sich am Montag nach seinem jüngsten Rückfall klar stabilisieren. Gegen Mittag stand der deutsche Leitindex mit 0,68 Prozent im Plus bei 13987,21 Zählern. Damit rückt die psychologisch wichtige Marke von 14 000 Punkten wieder näher, unter die das Börsenbarometer in der vergangenen Woche erstmals seit Anfang November gefallen war.

19.12.2022 12:03