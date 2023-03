Laut Bouhmidi sind die Anleger misstrauisch, auch wenn die US-Notenbank Fed rasch reagiert habe. Zudem stehe die Fed auch wegen der am Dienstag anstehenden Verbraucherpreisdaten unter Druck. Sollten die Preise gestiegen sein, "bleibt den Notenbankern nichts übrig, ausser bei ihrer restriktiven Geldpolitik zu bleiben." An den Börsen drohten dann weitere Abverkäufe und hohe Schwankungen. Die Experten der US-Bank Goldman Sachs rechnen nach den jüngsten Ereignissen indes nicht mehr mit einer weiteren Zinsanhebung während der nächsten Fed-Sitzung in gut einer Woche.