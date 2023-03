Für etwas Beruhigung sorgte am Freitag die Hoffnung, dass die Zinsen zumindest in Zukunft nicht mehr so stark steigen könnten. Denn der für die Geldpolitik in den USA wichtige Arbeitsmarkt zeigte sich im Februar mit einem hohen Stellenaufbau zwar weiter robust. Das Bild ist jedoch nicht eindeutig. So ist die Arbeitslosenquote überraschend gestiegen und der Anstieg der Stundenlöhne hat sich abgeschwächt. An den Märkten ist jetzt angesichts der Entwicklung der Quote und der Stundenlöhne offenbar die Erwartung gestiegen, dass die US-Notenbank am 22. März ihren Leitzins nur um 0,25 Prozentpunkte statt um 0,5 Prozentpunkte anheben könnte.