In der Anklageschrift, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, wird Facebook vorgeworfen, Hass und Gewalt zu verbreiten, um Werbegewinne zu erzielen. Meta habe versäumt, ausreichend Personal an seinem Standort in Kenia bereitzustellen, um Inhalte in afrikanischen Sprachen ordnungsgemäss zu moderieren, hiess es. Folglich hätten Facebook-Posts "Konflikte angefacht und Menschen getötet, ... insbesondere während des Bürgerkriegs in Äthiopien, der etwa 500 000 Menschen das Leben gekostet hat", sagten die Kläger in einer Mitteilung.