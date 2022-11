Die Absage der erst einen Tag zuvor angekündigten Übernahme von FTX.com hat am Mittwoch den Bitcoin in die Nähe von 16 000 US-Dollar gedrückt. Die marktgrösste und älteste Digitalwährung fiel zuletzt auf 16 148 Dollar. Am Morgen hatte der Kurs noch zeitweise bei mehr als 18 000 Dollar gelegen. Anschliessend hatten Spekulationen über das Platzen der Übernahme den Bitcoin bereits unter 17 000 Dollar fallen lassen.

09.11.2022 22:04