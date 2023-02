Der Bitcoin hat am Donnerstag von der allgemein guten Stimmung an den Finanzmärkten profitiert und ist über 25'000 US-Dollar gestiegen. Am Nachmittag kletterte der Kurs der ältesten und bekanntesten Digitalwährung auf der Handelsplattform Bitstamp bis auf 25'248 Dollar - damit baute der Bitcoin die deutlichen Gewinne vom Mittwoch aus. Der aktuelle Kurs ist der höchste Stand seit etwa einem halben Jahr. Auch andere Digitalwerte wie die Nummer zwei am Markt, Ether, konnten zuletzt von der besseren Marktstimmung profitieren.

16.02.2023 17:30