Der nahende Abschied des Gasherstellers Linde von der Frankfurter Börse und damit aus dem Dax verhilft wie erwartet der Commerzbank zur Rückkehr in Deutschlands bekanntesten Aktienindex. Der Indexanbieter Stoxx, eine Tochter der Deutschen Börse, gab die von Experten so erwartete Entscheidung am Freitagabend nach Schluss der Wall Street in Zug bekannt.

17.02.2023 22:18