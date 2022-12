1. Beiersdorf +18,61 Prozent - Die Aktien schüttelten Kursverluste im Frühjahr infolge des Krieges in der Ukraine rasch ab. Im Juni lösten ehrgeizige Umsatz- und Renditeziele des Konsumgüterherstellers eine Kursrally aus. Das Konsumentengeschäft, zu dem Marken wie Nivea oder Eucerin gehören, soll mittelfristig schneller wachsen als der Markt. Das kam an der Börse gut an, der Aktienkurs konnte sich im Sommer über der Marke von 100 Euro etablieren. Im Fahrwasser der allgemeinen Herbst-Rally zogen auch Beiersdorf noch einmal an und markierten Mitte Dezember den höchsten Stand seit mehr als drei Jahren.