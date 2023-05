Der Dieselpreis sinkt immer weiter. Nach dem fünften Wochenrückgang in Folge lag er am Dienstag im bundesweiten Tagesdurchschnitt bei 1,580 Euro, wie der ADAC am Mittwoch mitteilte. Seit dem 11. April ist er damit um 12,1 Cent gesunken. Superbenzin der Sorte E10 verteuerte sich dagegen auf Wochensicht um 1,2 Cent auf 1,784 Euro. Im Vergleich zu vor fünf Wochen ist der Preis 3,8 Cent gefallen.

17.05.2023 12:31