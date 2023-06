Hacker haben im Vereinigten Königreich und darüber hinaus möglicherweise die Gehaltsdaten von Zehntausenden Beschäftigten mehrerer Unternehmen erbeutet. In Grossbritannien sind nach eigenen Angaben die BBC, British Airways und die Drogeriekette Boots mit insgesamt mehr als 100 000 Angestellten betroffen, ausserdem die US-Universität Rochester, die irische Fluglinie Aer Lingus und die Regierung der kanadischen Provinz Nova Scotia. Die BBC berichtete am Mittwoch, eine mutmasslich russische Gruppe namens Clop fordere im Darknet, bis 14. Juni per E-Mail Lösegeldverhandlungen aufzunehmen. Die BBC nannte das Vorgehen ungewöhnlich. Hacker würden sich sonst direkt bei ihren Opfern melden.

07.06.2023 09:19