Der Goldpreis ist angesichts der hohen Verunsicherung an den Finanzmärkten am Montag deutlich gestiegen. Am späten Nachmittag wurde eine Feinunze (rund 31,1 Gramm) des Edelmetalls an der Börse in London bei 1912 US-Dollar gehandelt. Das sind rund 2,4 Prozent mehr als am Morgen. Der Preis ist damit auf den höchsten Stand seit Anfang Februar gestiegen.

13.03.2023 18:37