Der Goldpreis ist am Montag nur zeitweise wegen einer Dollar-Stärke unter Verkaufsdruck geraten. Gegen Mittag wurde eine Feinunze (rund 31,1 Gramm) an der Börse in London bei 1970 Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Freitagabend.

03.04.2023 12:48