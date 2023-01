Der weltweite Ölmarkt wird nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur (IEA) zu Jahresbeginn einen deutlichen Überschuss an Rohöl ausweisen. Obwohl sich China von der Null-Covid-Strategie und den damit verbundenen harten Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus verabschiedet habe, dürfte der Überschuss in den ersten drei Monaten des Jahres etwa eine Million Barrel (je 159 Liter) betragen, wie aus dem am Mittwoch in Paris veröffentlichten Monatsbericht des Interessenverbands führender Industriestaaten hervorgeht.

18.01.2023 11:16