ASIEN: - KURSGEWINNE - In Asien haben die wichtigsten Aktienmärkte am Dienstag zugelegt. In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei 225 0,3 Prozent höher. Die chinesischen Börsen präsentierten sich ebenfalls fester. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen legte kurz vor Handelsende um mehr zwei Prozent zu. In der Sonderverwaltungszone Hongkong kletterte der Leitindex Hang Seng nach der jüngsten Schwäche um mehr als vier Prozent nach oben. Die Hoffnung auf ein womöglich langsameres Tempo bei den Zinserhöhungen in den USA hellte die Stimmung auf.