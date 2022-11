ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben zum Wochenausklang uneinheitlich tendiert. In Tokio schloss der japanische Leitindex Nikkei 225 am Freitag nach der Feiertagspause am Vortag mit einem Abschlag von 1,7 Prozent. Er vollzog damit die Schwäche der internationalen Märkte am Vortag nach. Für die laufende Woche steht ein kleines Plus von rund 0,3 Prozent zu Buche. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Festlandbörsen legte am Freitag kurz vor Handelsende um 3,5 Prozent zu. In der Sonderverwaltungszone Hongkong kletterte der Leitindex Hang Seng sogar um 6,8 Prozent nach oben.