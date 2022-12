DEUTSCHLAND: - LEICHT IM PLUS - Nach der schwachen Vorwoche zeichnet sich am Montag zunächst etwas Stabilisierung ab. So taxiert der Broker IG den Leitindex Dax zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,3 Prozent höher auf 13 931 Punkte. In der Vorwoche war es nach einem zwischenzeitlichen Hoch seit Juni bei 14 675 Punkten letztlich 3,3 Prozent abwärts gegangen. Die exponentielle 200-Tage-Linie bei zuletzt 13 751 Punkten rückt ins Visier. Sie gilt bei Börsianern als Gradmesser für den längerfristigen Trend. Die wichtigen US-Indizes hatten ihre Korrektur vor dem Wochenende ausgeweitet. Am Markt würden weiterhin die unerwartet restriktiven geldpolitischen Signale der US-Notenbank Fed eingepreist, hiess es bei der Credit Suisse. Nach den US-Inflationszahlen hatten sich die Anleger eigentlich eine Entspannung in der Zinswende erhofft. Die Fed erwischte sie dann am Mittwoch auf dem falschen Fuss. Auch in Asien geht es am Montagmorgen abwärts.