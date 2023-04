ASIEN: - NIKKEI 225 IM PLUS; CSI 300 UND HANG SENG IM MINUS - In Asien gab es am Dienstag am japanischen Aktienmarkt deutliche Kursgewinne. Leicht nach unten ging es dagegen in China und Hongkong. In Tokio zog der japanische Leitindex Nikkei 225 im späten Handel 1,3 Prozent auf knapp 28 000 Punkte an. Gründe für den Anstieg waren zum einen die positiven Vorgaben aus den Vereinigten Staaten und zum anderen Aussagen des US-Starinvestors Warren Buffett, der seinen Anteil an japanischen Aktien ausbauen will. Der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen gab zuletzt um rund ein halbes Prozent nach und baute damit das Minus vom Montag aus. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong verlor im späten Handel rund 0,10 Prozent, nachdem dort weder am Karfreitag noch am Ostermontag gehandelt worden war.