ASIEN: - GEWINNE - Die endgültige Abwendung der drohenden Zahlungsunfähigkeit der USA hat die Börsen Asiens am Freitag angetrieben. Nach dem Repräsentantenhaus billigte am späten Donnerstagabend (Ortszeit) auch der Senat in Washington einen Gesetzentwurf, mit dem die staatliche Schuldenobergrenze in den USA vorerst ausgesetzt wird. Ohne den Schritt wäre der US-Regierung in wenigen Tagen das Geld ausgegangen. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen in Shenzen und Shanghai stieg zuletzt um 1,4 Prozent. Der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong legte um 3,8 Prozent zu. In Tokio zog Nikkei 225 kurz vor Handelsende um 1,1 Prozent an. Es ist die achte Gewinnwoche in Folge für den japanischen Leitindex.