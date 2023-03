bis Sonntag 17.00 Uhr: - Die schweizerische Finanzmarktaufsicht Finma prüft inwieweit das aktuelle Management von Credit Suisse zur Rechenschaft gezogen werden kann, Gespräch mit Präsidentin Marlene Amstad, NZZ am Sonntag - Finma kann gegen Boni nur sehr begrenzt eingreifen, Gespräch mit Direktor Urban Angehrn, SonntagsZeitung - Die Bundesagentur für Arbeit knüpft ihre Unterstützung bei der Sanierung der insolventen Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof an Bedingungen, Gespräch mit Vorstand Daniel Terzenbach, HB - Galeria Kaufhof: Bund will für die Rettung der Kaufhaus-Kette fast 600 Millionen Euro Steuergeld abschreiben , Business Insider - SEC hat Bedenken bei Rokos nach grossen Bargeldtransfer an seine Banken, FT - Daikin Industries will Indien zum grossen Produktionsstandort machen, Gespräch mit Firmenchef Masanori Togawa, FT - Northvolt will sich mehr als fünf Milliarden US-Dollar frisches Kapital besorgen, FT - Managemententlohnung bei Silicon Valley Bank stieg nach Entscheidung über riskantere Geschäfte, FT - Munich-Re-Chef Joachim Wenning kritisiert Zentralbanken, Gespräch, FAS - Im Aufsichtsrat der bundeseigenen Deutschen Bahn AG (DB) gibt es wegen Sicherheitsbedenken Vorbehalte gegen den Einsatz von Huawei-Technik beim Aufbau eines betriebsinternen IT-Netzwerks, Gespräch mit Grünen-Bundestagsabgeordnete und AR-Mitglied Stefan Gelbhaar, HB - Bundesbauministerin Klara Geywitz will Pläne auf EU-Ebene zu einer Sanierungspflicht für einzelne Häuser verhindern, Gespräch, BamS - Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hält einen früheren Kohleausstieg im Osten Deutschlands unter bestimmten Voraussetzungen für möglich, FAS - Der Wirtschaftsforscher Marcel Fratzscher warnt vor dramatischen Folgen für den deutschen Wohlstand, sollten die Kommunen nicht genug Geld für ihre Aufgaben wie etwa die Flüchtlingsunterbringung erhalten, Gespräch, Augsburger Allgemeine - Die Union im Bundestag rät zu Gelassenheit im Umgang mit der russischen Ankündigung, Atomwaffen in Belarus zu stationieren, Gespräch mit CDU-Aussenpolitiker Roderich Kiesewetter, RND - Reiche leben zigmal so klimaschädlich wie Normalbürger, Taz - Die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Annette Kurschus, fordert Milliarden-Investitionen zur Bekämpfung von Armut in Deutschland, Gespräch, Funke - Die SPD knüpft die von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) angestrebte Kfz-Steuerreform zu Gunsten von Autos, die mit klimaneutralen synthetischen Kraftstoffen betankt werden, an Bedingungen, Gespräch mit Fraktionsvize Achim Post, HB - Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände wirft der Gewerkschaft Verdi vor, den für Montag geplanten eintägigen bundesweiten Warnstreik für eigene Interesse zu missbrauchen, Gespräch mit Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter, BamS - Angesichts des Tarifkampfs im Öffentlichen Dienst warnt die Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände vor einem überzogenen Abschluss und steigenden Steuern und Gebühren für Bürger und Unternehmen, Gespräch mit Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter, BamS - Der ukrainische Botschafter Oleksii Makeiev sieht die Ukraine auf dem besten Wege zur EU-Mitgliedschaft, Gespräch, Rheinische Post - Ukrainischer Botschafter Oleksii Makeiev: "Die Frage, ob mehr Diplomatie nötig ist, höre ich dreimal die Woche". Gespräch, Rheinische Post - Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hält den von der EU geplanten Sanierungszwang für Gebäude für verfassungsrechtlich nicht durchsetzbar, Gespräch, Bild - Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm hat den Kompromiss im Streit um die Zukunft von Autos mit Verbrennungsmotoren kritisiert, Gespräch, HB - CDU will 50-Prozent-Förderung bei Heizungsaustausch, Zeit - EU-Parlament will Bargeld-Obergrenze auf 7000 Euro senken, FAZ - In der Tarifrunde des öffentlichen Dienstes hat die Verhandlungsführerin der Kommunen, Karin Welge, die massiven Warnstreiks der Gewerkschaften scharf kritisiert, Gespräch, Wiwo - Unmittelbar vor dem grössten Streik in Deutschland seit 31 Jahren rechtfertigt Verdi-Chef Frank Werneke sein Vorgehen und rät den Bürgern, am Montag mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren oder zu Fuss zu gehen, Gespräch, BamS - Kurz vor dem anstehenden Koalitionsausschuss hat Grünen-Chefin Ricarda Lang die Lösung mehrerer Probleme angemahnt und dabei die Berücksichtigung der Klimakrise zur Bedingung gemacht, Gespräch, BamS - Analyse des Instituts der privaten Krankenversicherung rechnet mit stark steigenden Pflegebeiträgen, BamS - Die Präsidentin der Vereinigung Kommunaler Arbeitgeber, Karin Welge, hat den gemeinsamen Streik von Verdi und EVG am Montag scharf kritisiert, Gespräch, BamS - Die Eisenbahngewerkschaft EVG schliesst weitere Warnstreiks über die anstehenden Ferien aus, BamS - Nach dem Kompromiss zum Verbrenner-Aus in der EU betonen die Grünen, dass die Einigung nichts an der Wende hin zum Elektro-Auto ändern wird, Gespräch mit Stefan Gelbhaar, verkehrspolitischer Sprecher, BamS - Verdi-Chef Frank Werneke sieht keinerlei Parallelen des Arbeitskampfes im öffentlichen Dienst mit den Streiks und Protesten in Frankreich, Gespräch, BamS - Der aktuelle Arbeitskampf bringt der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi den grössten Mitgliederzuwachs ihrer Geschichte, Gespräch mit Chef Frank Werneke, BamS - Sonntagstrend: Ampel hat wieder eine Mehrheit, BamS - Die Beilegung des Verbrenner-Streits zwischen Deutschland und der EU ist von Vertretern der Ampelparteien erleichtert aufgenommen worden, WamS - FDP-Fraktionsvize Lukas Köhler: Sind beim Klimaschutz auf neue Autobahnen angewiesen, Gespräch, Zeit - Nord-Stream-Sabotage: Russische Militärschiffe steuerten Tatort an, T-Online - Die Berliner Finanzämter benötigen am wenigsten Zeit für die Bearbeitung der Steuererklärungen, FAS