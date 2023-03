bis Sonntag 17.00 Uhr - Adani will Anteil an Zementgeschäft für 450 Millionen US-Dollar verkaufen, FT - Richmond Fed Präsident Thomas Barkin hat noch keine Entscheidung mit Blick auf den nächsten Zinsschritt getroffen, Gespräch, FT - SVBs Grossbritannien-Geschäft vor Auflösung, FT - Britische Regierung sucht Käufer im Nahen Osten für SVB-Tochter, FT - Das Umweltbundesamt lehnt einen beschleunigten Bau neuer Autobahnen ab, Gespräch mit Behördenchef Dirk Messner, Funke - Die Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung Bund, Gundula Rossbach, plädiert für die Einführung einer Altersvorsorgepflicht für Selbstständige noch in dieser Legislaturperiode, Gespräch, RND - Vor dem Bildungsgipfel: Linke-Chefin Janine Wissler fordert Sondervermögen für Bildungsoffensive, Gespräch, Rheinische Post - Die Co-Vorsitzende der SPD, Saskia Esken, fordert angesichts der hohen Inflation steigende Löhne, Gespräch, HB - Der Koordinator für die Bildungspolitik der CDU-Länder wirft Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) eine unprofessionelle Vorbereitung des Bildungsgipfels an diesem Dienstag vor, Gespräch mit dem hessischen Kultusminister Alexander Lorz, Table Media - Verdi und EVG planen gemeinsamen Streik im Verkehrssektor am 27. März, BamS - Vor dem Bildungsgipfel am kommenden Dienstag hat Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) tiefgreifende Reformen im Schul- und Bildungssystem gefordert, Gespräch, BamS - Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) plädiert für den Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) an Schulen und mahnt eine bessere Bezahlung von Lehrkräften an, BamS - Die Bundeswehr will die an die Ukraine abgegebenen Artilleriegeschütze vom Typ "Panzerhaubitze 2000" zehn Monate nach der Abgabe wiederbeschaffen, BamS - Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) kritisiert den Königsteiner Schlüssel bei der Vergabe von Bundesmitteln in der Bildungsförderung, Gespräch, BamS - Vor dem Bildungsgipfel am kommenden Dienstag warnen Experten vor einer Entwertung der Abiturnoten, BamS - Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) und der ADAC lehnen Pläne der EU ab, dass bei Führerscheinbesitzern in Deutschland ab 70 Jahren regelmässig die Fahrtauglichkeit geprüft wird, Gespräch, BamS - Der ukrainische Aussenminister Dmytro Kuleba fordert von Deutschland eine schnelle Ausweitung der Munitionslieferungen, Gespräch, BamS - Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) hat die Flüchtlings- und Asylpolitik der Bundesregierung scharf kritisiert, Gespräch, T-Online - Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein hat die Grünen im Bund kritisiert, Gespräch, T-Online - Die Ukraine wird nach den Worten von Aussenminister Dmytro Kuleba trotz schwerer Verluste die Stadt Bachmut weiter entschieden verteidigen, Gespräch, BamS - Sonntagstrend: Linke fällt nach Wagenknecht-Abschied unter 5-Prozent-Marke, BamS - Der ukrainische Aussenminister Dmytro Kuleba hat mit scharfen Worten kritisiert, dass Ukraines Präsident Wolodymyr Selenskyj nicht bei der Oscar-Gala an diesem Wochenende sprechen darf, Gespräch, BamS - Massiver Anstieg bei Beschwerden über Airlines und die Bahn, HB - Umfrage in Deutschland: Nicht einmal jeder Zweite will angegriffene Nato-Länder verteidigen, FAS - DIW: Wunsch-Arbeitszeit der Deutschen sinkt auf Rekordtief, FAS - Deutsche suchen in Film und Fernsehen aktuell vor allem Ablenkung, Gespräch mit Ufa-Chef Nico Hofmann