Die PPF-Gruppe betreibt nach eigenen Angaben mehrere Fernseh- und Online-Medienunternehmen in Mittel- und Südosteuropa wie etwa Central European Media mit einer Vielzahl an Fernsehsendern. Sie sieht sich als aktiver Investor in den Bereichen Telekommunikation, Medien und Technologie. "PPF freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem Management und dem Aufsichtsrat von ProSieben bei der digitalen Transformation von ProSieben", hiess es von der PPF-Gruppe.