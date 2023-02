Der Energiekonzern Shell und Hapag-Lloyd haben eine mehrjährige Vereinbarung zur Lieferung von verflüssigtem Erdgas (LNG) als Kraftstoff für Grosscontainerschiffe der Hamburger Reederei vereinbart. Die Bunkerung für die zwölf neuen Schiffe mit einer Kapazität von mehr als 23 500 Standardcontainern (TEU) beginne voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte in Rotterdam, teilte Hapag-Lloyd am Montag mit. Die ultragrossen Dual-Fuel-Containerschiffe sollen in den Europa-Fernost-Verkehren eingesetzt werden und grosse Häfen wie Rotterdam, Hamburg, Singapur und Shanghai anlaufen. Shell verfügt den Angaben zufolge über 15 LNG-Bunkeranlagen in zehn Ländern.

27.02.2023 12:52