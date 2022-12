Musk forderte die Beschäftigten demnach auf, die Auslieferung der Fahrzeuge bis zum Ende des Quartals zu beschleunigen: "Bitte gehen Sie in den nächsten Tagen aufs Ganze und helfen Sie, wenn möglich, bei der Auslieferung. Es wird einen echten Unterschied machen." Musk wolle damit den freien Fall seiner Aktie stoppen, kommentierte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets. "Ob die Börse bei Tesla verrückt spielt oder nicht, Elon Musk hat der Aktie seines Unternehmens in diesem Jahr in jedem Fall einen Bärendienst erwiesen. So kurz vor dem Jahresschluss versucht er nun zu retten, was zu retten ist", so Molnar.