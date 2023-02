Beben der Stärke 7,7 bis 7,8 hatten am frühen Montagmorgen das Gebiet an der Grenze zwischen der Türkei und Syrien erschüttert. Am Mittag des gleichen Tages war es dann zu einem weiteren Beben der Stärke 7,5 in derselben Region gekommen. Tausende Gebäude stürzten ein, die Zahl der Todesopfer allein in der Türkei ist mittlerweile auf 7108 gestiegen. Auch Syrien wurde mit tausenden Toten schwer getroffen./mis/niw/jha/