Die Anleger sind einer Umfrage zufolge so wenig in US-Aktien investiert wie seit 2005 nicht mehr. Der Grund dafür sei, dass die verbesserte Marktstimmung die Investoren in Scharen in billigere Regionen strömen lasse, heisst es in einer am Montag von der Bank of America (Bofa) veröffentlichten Umfrage unter globalen Fondsmanagern.

17.01.2023 15:37