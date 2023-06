Schwache Konjunkturdaten aus den USA dämpften im Verlauf die Risikobereitschaft der Anleger, was sich bei den als sicher geltenden Anleihen als förderlich erwies. So hat sich die Stimmung im Dienstleistungssektor überraschenderweise eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) signalisiert nur noch ein leichtes Wachstum. Zudem stiegen die Auftragseingänge der Industrie im April weniger als von Ökonomen erwartet. Die gesamtwirtschaftlichen Perspektiven blieben getrübt, schrieb Ralf Umlauf von der Landesbank Hessen-Thüringen.