An den Finanzmärkten steht nach wie vor der US-Schuldenstreit im Blick. Am Wochenende wurde ein Kompromiss erzielt, doch die Zustimmung des Kongresses an diesem Mittwoch ist noch ungewiss. Die Konjunkturdaten fielen besser als erwartet aus. So stiegen die Hauspreise im März überraschend deutlich, und die vom Conference Board ermittelte Verbraucherstimmung trübte sich im Mai nicht so stark ein wie befürchtet./ck/stw