Unter dem Strich aber sahen Experten in dessen Aussagen kaum Neues. Powell hatte zwar künftige Zinserhöhungen im Kampf gegen die hohe Inflation in Aussicht gestellt. Es dürften voraussichtlich weitere Massnahmen notwendig sein. Bei seinem Auftritt vor dem Wirtschaftsclub in Washington machte Powell aber auch deutlich, dass der Prozess der zurückgehenden Inflation bereits begonnen habe. Am Anleihenmarkt hatten die Aussagen die Renditen nur kurz belastet./la/he