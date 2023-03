Am Vortag hatten Negativ-Schlagzeilen aus Europas Bankensektor die Anleger in die als sicher geltenden US-Staatspapiere getrieben. Auslöser war ein Kurssturz bei der Schweizer Grossbank Credit Suisse nach Bemerkungen eines Grossaktionärs aus Saudi-Arabien. Inzwischen hat sich die Credit Suisse aber milliardenschwere Kreditlinien der heimischen Notenbank gesichert. Zudem griffen mehrere grosse Banken in den Vereinigten Staaten der unter Druck geratenen US-Bank First Republic mit Kapitalspritzen unter die Arme.