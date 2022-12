Neue Preisdaten bewegten die Kurse am US-Rentenmarkt nicht entscheidend. Der Preisauftrieb im Aussenhandel hat sich im November spürbar abgeschwächt. Die Entwicklung folgt auf einen geringeren Preisauftrieb auch in der Binnenwirtschaft, wie am Vortag aus neuen Verbraucherpreisdaten hervorging. Die Abschwächung nimmt etwas Druck von der Federal Reserve, die sich mit kräftigen Zinsanhebungen gegen die hohe Inflation stemmt.