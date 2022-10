Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Montag nach einem verhaltenen Start weiter nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel zuletzt um 0,36 Prozent auf 111,08 Punkte und knüpfte damit an die Verluste vom Freitag an. Der Kassahandel blieb aufgrund eines Feiertags geschlossen.

10.10.2022 21:06