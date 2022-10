Die Kennzahlen zu den Verbrauchpreisen stehen am Donnerstag auf dem Programm. Am Markt wird ausserdem auf das Protokoll der jüngsten Zinssitzung der Fed gewartet, das am Mittwochabend veröffentlicht wird. Es wird allgemein damit gerechnet, dass die Aussagen in der Mitschrift auf weiter starke Zinserhöhungen in den USA hindeuten./jkr/bgf/men