Marktbeobachter verwiesen auf eine allgemein freundliche Stimmung an den Finanzmärkten, die für Belastung bei vergleichsweise sicheren Anlagen wie US-Anleihen sorgen. Am New Yorker Aktienmarkt wird nach starken Quartalszahlen einiger Grossbanken mit Kursgewinnen zum Auftakt gerechnet.